Думать о страхе было некогда: легендарный телеведущий Николай Дроздов выбил крокодилу палкой 15 зубов

Известный советский и российский телеведущий Николай Дроздов, известный по передаче «В мире животных» впервые рассказал о том, как в Индии ему пришлось сразиться с крокодилом.

Его рассказа прозвучал в рамках программы «Судьба человека», пишет «Teleprogramma.pro».

Как известно, Дроздов славится своей безграничной любовью к животным. Он никогда не поднимал руку на живых существ и с ужасом вспоминает тот эпизод с крокодилом. Однако на тот момент у Николая Николаевича просто не было другого выхода.

Во время экспедиции ведущий начал кормить крокодилов в питомнике, а оператор снимал это на камеру. Одно из животных начало ползти к оператору, так что Дроздову пришлось ударить крокодила палкой по зубам. Если бы он так не поступил, то мог бы пострадать от нападения животного.

«Там было маленькое озеро, в котором жили крокодилы. Они лежали как бревна. Я сходил в питомник и спросил, чем можно накормить крокодилов, чтобы их расшевелить. Мне дали дюжину крыс для кормления. Я встал сзади оператора и начал кидать крокодилам крыс. Все лежали неподвижно, но только увидели крысу, как сразу зашевелились. В итоге крокодилы к берегу приплыли. Один прямо на нас пополз. Оператор при этом как стоял, так и снимал. Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет, и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук», — рассказал Николай Дроздов.

Также ведущий отметил, что для рептилии это невеликая потеря. Дело в том, что новые зубы у крокодила вырастают за две недели.

Напомним, что в прошлом году Николай Дроздов отказался вакцинироваться российской вакциной «Спутник V», заявив, что подождет, пока не будет четко заявлено о ее действенности.

Фото Николая Дроздова из социальных сетей.

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