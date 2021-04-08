Искренне симпатизировал Путину: экс-сотрудник Госдепа рассказал, почему Трамп был «самым удобным для Кремля» лидером США

Дональд Трамп был самым удобным лидером США для Владимира Путина за 20 лет правления последнего в России. Об этом сказал американский дипломат, главный координатор санкционной политики Госдепа в 2013—2017 годах Дэниел Фрид в интервью интернет-изданию «ГОРДОН».

Причина, по мнению Фрида — в том, что среди всех президентов США с 1991 года только Трампу «были безразличны Украина и демократия» — остальные с разной долей успеха, но «стремились поступить правильно».

При этом на вопрос, верно ли, что, как говорилось в многочисленных расследованиях, Трамп не просто плотно связан с Путиным, но является агентом Кремля или даже агентом КГБ, дипломат ответил, что у него нет никакой секретной или закрытой информации об этом.

«Конечно, я в курсе этих историй, и возможно, в них что-то есть, учитывая известную небрежность Трампа по отношению к своим деловым партнерам на протяжении многих лет», — отметил эксперт.

В то же время он считает, что Трамп был искренен в своих действиях.

«Я думаю, что Трамп из искреннего убеждения, если я могу использовать эту фразу в отношении к Дональду Трампу, симпатизировал мировоззрению Владимира Путина. Трамп верит, что великие державы должны править миром, а остальные люди должны принять свою судьбу в подчинении великим державам», — сказал Фрид.

Он подчеркнул, что такая философия международных отношений противоречит лучшим американским традициям, согласно которым каждая страна должна решать свою судьбу демократическим путем, а мировая роль Соединенных Штатов состоит в защите этих прав.

Напомним, что в январе 2017 года BuzzFeed опубликовал доклад о «компрометирующих фактах» на Трампа. В нем представлены «конкретные, неподтвержденные и непроверенные» сообщения о контактах помощников Трампа с российскими оперативниками, а также информация о «половых актах», зафиксированных россиянами. В тот же период американская разведка представила секретный доклад тогдашнему президенту США Бараку Обаме и избранному президентом Трампу. По данным CNN, эти документы содержали информацию о компромате российских спецслужб на Трампа, в том числе его личные финансовые данные.

О том, что Трамп восторгался Путиным, говорил и его бывший личный адвокат Майкл Коэн — эксклюзивный материал о его книге, выходу которой в свет противился 45-й президент США, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии.

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