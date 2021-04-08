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Королева Елизавета II впервые в истории пустит туристов на пикники в сад Букингемского дворца

9:19 8 апреля 2021
Королева Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II впервые в истории откроет частный сад Букингемского дворца для посетителей. Этим летом туристам будет разрешено устраивать здесь пикники.

Королевский двор сейчас пытается поправить финансовое положение, пошатнувшееся из-за пандемии коронавируса. Королевские дворцы и замки все еще остаются закрытыми для посещения публики, что резко сократило доходы. Поэтому решено было продавать билеты на отдых на дворцовой территории под открытым небом.

Помимо пикников на лужайках у посетителей будет возможность посетить в рамках организованных экскурсий розовый сад, летний домик, большое искусственное озеро и другие местные достопримечательности.

Распитие алкогольных напитков, шашлыки, а также игры с мячом будут запрещены.

Сад Букингемского дворца занимает площадь в 17 гектаров. И часто служит местом проведения королевских празднеств.

Ранее «ФАКТЫ» писали — По 94 доллара за пару: королева Елизавета II начала торговать носками.

Фото Twitter

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