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Мир

В России загорелся и взорвался боевой танк: момент попал на видео

8:31 8 апреля 2021
пожар

Пока Россия демонстративно обостряет обстановку возле украинской границы, в самой РФ участились случаи, без лишних слов показывающие плачевное состояние вооружения. Так, в ночь на 8 апреля в Дагестане взорвался и загорелся боевой танк. Видео приводит Telegram-канал BAZA.

Тяжелая техника горела на территории воинской части возле города Буйнакска. Танк стоял под открытым небом. Предполагается, что по неизвестным причинам сдетонировали загруженные в танк боеприпасы.

Инцидент случился в ночное время, людей поблизости не было, потому обошлись без пострадавших. Тем не менее, пожар был масштабным: столб пламени был хорошо виден далеко за пределами воинской части.

Напомним, это уже не первый подобный случай в российской армии. Так, на учениях в 2020 году военные пытались запустить зенитную ракету, а вместо этого чуть не уронили снаряд себе на головы. На тех же учениях военные по ошибке подбили собственный танк.

Фото pixabay.com

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