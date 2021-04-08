Годзилла в поисках еды: огромный варан перепугал посетителей магазина и попал на видео

Посетителей магазина в городе Накхонпатхом (Таиланд) поверг в панику почти двухметровый варан, который заявился туда в поисках еды. Гигантская ящерица взобралась по полкам с товарами на вершину стеллажа, сваливая по пути коробки. И некоторое время лежала, наслаждаясь теплом, исходящим от ламп на потолке. Сотрудники магазина позвонили в полицию, после чего рептилию усыпили и вывезли на природу. В ходе инцидента никто не пострадал. Вараны могут быть опасными — особенно, если их разозлить.

A monitor lizard … looking for food



restaurants and street food stands being closed has possibly reduced the amount of scraps that the reptiles can forage forcing them into urban areas to look for food pic.twitter.com/ELj7xWAqeW — Science girl (@gunsnrosesgirl3) April 7, 2021

Впечатляющие видео разлетелись по соцсетям, пользователи которых сравнили незваного гостя с Годзиллой. «Оставьте ее в покое, она просто занимается шопингом», — писали в комментариях.





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