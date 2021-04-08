27.74 / 28.01 32.79 / 33.19
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Годзилла в поисках еды: огромный варан перепугал посетителей магазина и попал на видео

8:02 8 апреля 2021
Варан

Посетителей магазина в городе Накхонпатхом (Таиланд) поверг в панику почти двухметровый варан, который заявился туда в поисках еды. Гигантская ящерица взобралась по полкам с товарами на вершину стеллажа, сваливая по пути коробки. И некоторое время лежала, наслаждаясь теплом, исходящим от ламп на потолке. Сотрудники магазина позвонили в полицию, после чего рептилию усыпили и вывезли на природу. В ходе инцидента никто не пострадал. Вараны могут быть опасными — особенно, если их разозлить.

Впечатляющие видео разлетелись по соцсетям, пользователи которых сравнили незваного гостя с Годзиллой. «Оставьте ее в покое, она просто занимается шопингом», — писали в комментариях.


189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Леся Никитюк

«Не то, что сейчас»: Леся Никитюк удивила школьным фото

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

АЛЕКСАНДР БОРКИВЕЦ

Какие признаки указывают на появление тромбоза и как его избежать: отвечает сосудистый хирург

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер