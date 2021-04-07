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Мир

У Навального новые проблемы со здоровьем, состояние ухудшается, — адвокат

19:47 7 апреля 2021
Алексей Навальный

У российского оппозиционного политика Алексея Навального врачи в колонии обнаружили две грыжи. Об этом сообщает Meduza.

«Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть», — сказала Ольга Михайлова, адвокат Навального.

Она сообщила, что одна из грыж «достаточно сложная в лечении», а также сослалась на слова невролога, заявившего, что выписанное Навальном в колонии лечении «неэффективно и может привести к ухудшению состояния».

Михайлова отмечает, что фельдшер в колонии настаивает на приеме Навальным диклофенака и никотиновой кислоты.

По словам Михайловой, у Навального по-прежнему болят спина и нога.

«Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы», — добавила она и сообщила, что два дня у ее подзащитного была также высокая температура.

Напомним, в колонии, где находится Навальный, произошла вспышка туберкулеза — он подозревает, что заболел.

Фото из Instagram Алексея Навального

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