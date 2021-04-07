27.75 / 27.96 32.75 / 33.16
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Две прогулки в день по специальному разрешению: на Кипре установили жесткие правила для туристов

19:07 7 апреля 2021
кипр

Власти Кипра смягчили условия въезда для туристов из некоторых стран. Тем не менее, приехавшим отдохнуть на курортах Средиземноморья придется соблюдать те же жесткие правила, что и местным жителям: не более двух трехчасовых прогулок в день и SMS-уведомление при каждом выходе на улицу. Об этом сообщает Knews.Kathimerini.

На выходных туристам разрешается дополнительная, третья, прогулка, но остается требование о ночном комендантском часе (с 23:00 до 5.00).

Позднее на Кипре признали, что получение разрешений на каждую прогулку — это то, что отпугивает и так немногочисленных туристов. Министерство туризма анонсировало, что в будущем иностранцев избавят от необходимости отправлять SMS перед выходом из отеля. Предлагается, чтобы разрешение выйти на пляж или в ресторан за территорию гостиницы, выписывалось турагентом или представителем отеля.

Напомним, украинские путешественники надеялись, что им тоже разрешат свободный въезд на Кипр. Тем не менее, посольство уточнило, что пока Украина для Кипра остается «серой» зоной и послаблений для въезжающих не предусматривается.

Фото pixabay.com

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Елена Кравец

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер