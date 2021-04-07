Две прогулки в день по специальному разрешению: на Кипре установили жесткие правила для туристов

Власти Кипра смягчили условия въезда для туристов из некоторых стран. Тем не менее, приехавшим отдохнуть на курортах Средиземноморья придется соблюдать те же жесткие правила, что и местным жителям: не более двух трехчасовых прогулок в день и SMS-уведомление при каждом выходе на улицу. Об этом сообщает Knews.Kathimerini.

На выходных туристам разрешается дополнительная, третья, прогулка, но остается требование о ночном комендантском часе (с 23:00 до 5.00).

Позднее на Кипре признали, что получение разрешений на каждую прогулку — это то, что отпугивает и так немногочисленных туристов. Министерство туризма анонсировало, что в будущем иностранцев избавят от необходимости отправлять SMS перед выходом из отеля. Предлагается, чтобы разрешение выйти на пляж или в ресторан за территорию гостиницы, выписывалось турагентом или представителем отеля.

Напомним, украинские путешественники надеялись, что им тоже разрешат свободный въезд на Кипр. Тем не менее, посольство уточнило, что пока Украина для Кипра остается «серой» зоной и послаблений для въезжающих не предусматривается.

Фото pixabay.com



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