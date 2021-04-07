Дочь Ельцина отказалась дарить найденную у нее виллу на Карибах

Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева никому не будет отдавать найденную у нее на Карибах виллу. Об этом сообщила первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень, передают

«Открытые медиа».

В 2010 году Юмашева якобы пообещала подарить найденную у нее зарубежную недвижимость человеку, который докажет, что эта недвижимость действительно у нее есть. Тогда в российских СМИ появилась информация о том, что Юмашева и ее муж, советник Путина Валентин Юмашев, купили виллу на «острове миллионеров» на Карибах. Расследователи, располагающие доказательством элитной зарубежной недвижимости дочери Ельцина, обещали пустить деньги от продажи виллы на антикоррупционные проекты.

Телень же сообщила, что дом куплен в декабре 2020 года. Поэтому Юмашева говорила правду 11 лет назад.

По словам Людмилы Телень, источники дохода семьи Юмашевых понятны, все налоги уплачены.

Напомним, муж Татьяны Валентин Юмашев все годы правления Путина был его советником на общественных началах. Ранее он одно время возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина.

Фото uznayvse.ru/zn

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