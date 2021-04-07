Нарушителя карантина в наказание заставили сделать 300 приседаний, после чего он умер

28-летний филиппинец, житель провинции Кавите Даррен Манаога Пенаредондо, нарушил местные правила карантина, выйдя в магазин за водой после шести часов вечера, когда действовал комендантский час.

Как пишет издание Metro, Даррена задержали полицейские, которые в качестве наказания заставили его и еще нескольких нарушителей выполнять приседания, совмещенные с отжиманиями. Сначала им приказали присесть 100 раз. Однако в случае, если упражнения не выполнялось синхронно, задержанных принуждали повторять все сначала. В итоге нарушители сделали по 300 приседаний. После этого Пенаредондо едва мог ходить. Вернувшись домой, он жаловался на боль в ногах. А на следующий день у него начались конвульсии, и мужчина, у которого есть маленький ребенок, умер. Гражданская жена Даррена говорит, что у него были проблемы с сердцем.

Местные власти пообещали разобраться в произошедшем. Начальник полиции уже признал, что его подчиненные не были уполномочены применять подобные наказания.

Ранее президент страны Родриго Дутерте разрешал полицейским стрелять в нарушителей ограничений, введенных из-за пандемии — особенно если те устроят беспорядки.





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