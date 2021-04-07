27.73 / 27.93 32.76 / 33.12
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Нарушителя карантина в наказание заставили сделать 300 приседаний, после чего он умер

13:27 7 апреля 2021
Даррен

28-летний филиппинец, житель провинции Кавите Даррен Манаога Пенаредондо, нарушил местные правила карантина, выйдя в магазин за водой после шести часов вечера, когда действовал комендантский час.

Как пишет издание Metro, Даррена задержали полицейские, которые в качестве наказания заставили его и еще нескольких нарушителей выполнять приседания, совмещенные с отжиманиями. Сначала им приказали присесть 100 раз. Однако в случае, если упражнения не выполнялось синхронно, задержанных принуждали повторять все сначала. В итоге нарушители сделали по 300 приседаний. После этого Пенаредондо едва мог ходить. Вернувшись домой, он жаловался на боль в ногах. А на следующий день у него начались конвульсии, и мужчина, у которого есть маленький ребенок, умер. Гражданская жена Даррена говорит, что у него были проблемы с сердцем.

Местные власти пообещали разобраться в произошедшем. Начальник полиции уже признал, что его подчиненные не были уполномочены применять подобные наказания.

Ранее президент страны Родриго Дутерте разрешал полицейским стрелять в нарушителей ограничений, введенных из-за пандемии — особенно если те устроят беспорядки.


592

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

карантин

СМИ сообщили о планах продлить локдаун в Киеве до 10 мая

Елена Кравец

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

Денис Шмыгаль

Шмыгаль высказался о возможности «тотального локдауна по всей стране»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер