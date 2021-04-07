С 12 апреля в Англии откроются все магазины, независимо от того, какими товарами они торгуют. Ресторанам, кафе и пабам, если у них есть столики на открытом воздухе, можно будет обслуживать посетителей. Заработают также тренажерные залы, спа-салоны, зоопарки и тематические парки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил 5 апреля, что его план выхода из локдауна остается в силе. Пока он касается Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии карантинные меры находятся в ведении местных властей, поэтому у них свой график постепенного снятия ограничений.

Джонсон призвал не терять бдительности на фоне роста числа заражений в континентальной Европе. Он выразил надежду, что с 17 мая возобновится и международное сообщение, но предупредил об опасности «импортных штаммов коронавируса». Поэтому действующий запрет на выезд за границу без уважительной причины — лечение, учеба, работа, похороны и свадьбы ближайших родственников — остается в силе.

В апреле британские власти начинают тестировать ряд мер, которые позволят обеспечить безопасное проведение массовых мероприятий со зрителями. В первую очередь это будут цифровые «паспорта вакцинации».

Великобритания является лидером в Европе по количеству сделанных прививок против коронавируса. Одну дозу вакцины в королевстве получили уже 32 миллиона человек. Более 5 миллионам британцев (чуть больше 10% взрослого населения страны) ввели обе дозы вакцины. Жесткий локдаун и быстрые темпы вакцинации позволили резко снизить число новых случаев заражения — с 60 тысяч в день в январе до 3 тысяч в день в апреле!

Еще одна мера, призванная победить пандемию, будет введена в Британии с 9 апреля. Все жители страны с этого дня смогут бесплатно получать комплекты для экспресс-тестирования на коронавирус на дому. Эти тесты показывают результат уже через 30 минут с достаточно высокой точностью. Тех, у кого он окажется положительным, правительство призывает немедленно самоизолироваться и сдать ПЦР-тест.

В Португалии принято решение об открытии музеев, спортзалов, кафе с террасами и части школ. Карантин в этой стране действовал с января.

В Греции 5 апреля разрешили открыться некоторым магазинам, несмотря на то, что ситуация с ростом новых случаев остается тревожной. Покупателям нужно резервировать время посещения, чтобы число посетителей не превышало разрешенное. Но эти послабления не коснутся Афин и трех северных регионов, где уровень новых случаев заражения самый высокий по стране.

В Италии решили сохранить жесткий локдаун до конца апреля. Во вторник, 6 апреля, в Риме состоялась акция протеста, в которой приняли участие владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, туристических магазинов и фитнес-центров. Демонстрация закончилась столкновениями с полицией, когда несколько десятков человек попытались прорваться в здание парламента. Местные СМИ сообщают о раненых с обеих сторон.

Во Франции 3 апреля начался третий национальный локдаун, рассчитанный на четыре недели. Закрыты школы и большинство магазинов. С 19:00 до 06:00 действует комендантский час. Удаляться от своего дома более чем на 10 км можно только по уважительной причине.

Что касается Украины, то наша страна вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса. По данным на 09:00 07 апреля, за сутки в Украине зафиксировано 15 415 новых случаев заражения COVID-19 и установлен очередной печальный рекорд — в течение суток от осложнений, вызванных COVID-19, умер 481 украинец.

Фото Pexels

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