В ЕС обнаружили нестыковку с российской вакциной «Спутник V»

В Словакии, где предыдущее правительство закупило российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», ученые обнаружили, что им был поставлен не тот препарат, результаты которого публиковали в авторитетном журнале «The Lancet».

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Dennik N.», к такому выводу пришли в Словацком государственном институте контроля за лекарственными средствами.

Медики утверждают, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако на основе этих тестов нельзя дать заключение об эффективности и безопасности для людей.

В институте выяснили, что отправленная в Словакию российская вакцина не является полностью идентичной препарату, о котором писал «The Lancet». А словацкое правительство в своих обоснованиях закупить российскую вакцину опиралось именно на это исследование.

Так что государственный институт не принял решение о рекомендации прививать население российской вакциной — информации для этого не хватает. Отмечается, что это — общая позиция института и Министерства здравоохранения Словакии.

Напомним, что на фоне правительственного кризиса из-за покупки российской вакцины, в конце марта ушел в отставку премьер-министр Словакии Игор Матович. Он, в частности, запомнился неудачной шуткой о договоренности «отдать» России украинское Закарпатье в обмен на вакцину «Спутник V».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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