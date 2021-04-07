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Мир

Масштаб переброски военной техники РФ к границе с Украиной назвали беспрецедентным

8:37 7 апреля 2021
техника

Активность российских военных этой весной действительно можно назвать беспрецедентной. В ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточно сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию. Так считает участник независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

Левиев отмечает, что масштаб переброски техники к украинским границам даже больше, чем в 2015 году, когда в январе-феврале была битва за Дебальцево. В феврале 2015 года стягивали в основном танковые подразделения, мотострелков, и все равно их было меньше.

Сейчас перевозят ракетные системы залпового огня «Ураган», установки БМ-21 «Град» и много-много другой техники.

По словам Левиева, ситуация уникальная, которая никак не сочетается со словами про учения, о которых говорят в Кремле.

В свою очередь, в РФ заявляют о «множественных провокациях украинских военных» на Донбассе. А по поводу переброски техники отвечают, что Россия перемещает войска в пределах территории своей страны и это не представляет угрозы для других государств.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что десантников из 76-й гвардейская десантно-штурмовая дивизии перебрасывают в Крым. Эти псковские десантники в 2014 году воевали на территории Украины. Часть из них тогда была взята в плен.

Фото dialog.ua/

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