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Конкурс красоты закончился скандалом: с головы победительницы сорвали корону и передали ее конкурентке

8:23 7 апреля 2021
Миссис Шри-Ланка

Конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Шри-Ланка» завершился скандалом. Сначала была объявлена победительница — Пушпика Де Силва. Однако, не успела она порадоваться своему успеху, как корону с ее головы начала стаскивать ее предшественница Каролин Джури — обладательница титулов «Миссис Шри-Ланка 2019» и «Миссис мира 2020».

Женщина буквально сорвала с Пушпики головной убор, попутно выдирая у нее волосы, а затем возложила его на голову красавицы, занявшей второе место. Как сообщает издание Colombo Gazette, Джури пояснила, что Де Силва нарушила правила конкурса, поскольку она не замужем, а разведена.

Пушпика в слезах покинула сцену. Она утверждает, что ей нанесли не только психологическую, но и физическую травму, потребовавшую вмешательства медиков. И пригрозила подать в суд. По словам Де Силва, она не находится в разводе, а просто проживает сейчас отдельно от мужа. И нет никаких официальных документов, которые бы подтверждали слова Каролин.

Инцидент произошел в прямом эфире телевидения. Организаторы конкурса возмутились самоуправством Джури и пообещали вернуть корону Пушпике.

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