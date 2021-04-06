Россию оставили без Zoom

Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам.

Издание сообщает, что в письме от 31 марта говорится, что Zoom Video Communications Inc отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.

Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom. Но участники рынка уверены, что западные сервисы смогут заменить отечественные аналоги.

Российские эксперты предполагают, что решение Zoom связано с санкционными рисками. Доля России в выручке Zoom не превышает 1%, поэтому компании выгоднее пожертвовать этим рынком, чем стоимостью акций.

Другой причиной для ограничения оказаний услуг Zoom в России называют сложность соблюдения законодательства — необходимость хранить данные пользователей на территории страны.

В РФ уже заявили, что Zoom могут заменить разработки «Яндекс» в корпоративном и пользовательском сегменте видеоконференций.

Ранее компания Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н. Э. Баумана, поскольку вуз попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружениям.



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