Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров

Во вторник, 6 апреля, американский журнал Forbes опубликовал обновленный список самых богатых людей в мире. Издание составило этот рейтинг уже в 35-й раз. По сравнению с 2020 годом в списке стало на 660 долларовых миллиардеров больше! И это рекордный показатель. 250 богачей выбыли из рейтинга. Однако в целом минувший год, несмотря на пандемию коронавируса, оказался весьма успешным для большого бизнеса — 86% миллиардеров стали еще богаче.

Всего в списке 2 755 человек. Их общий капитал оценивается в 13,1 триллиона долларов! Это на 8 триллионов долларов больше, чем было в 2020 году. Больше всего миллиардеров по-прежнему живут в США — 724 человека. На второе место вышел Китай (с учетом Гонконга и Макао) — 698 миллиардеров.

Первое место в рейтинге занимает Джефф Безос. 57-летний основатель Amazon на данный момент владеет состоянием 177 миллиардов долларов.

Богатейшим человеком в мире остается Джефф Безос, чье состояние достигло 177 миллиардов долларов

На второе место вырвался Илон Маск. Капитал 49-летнего новатора, мечтающего переселиться на Марс, оценивается в 151 миллиард долларов.

На третье место Forbes по итогам года ставит француза Бернара Арно. 72-летний владелец империи роскоши LVMH беднее Маска всего на миллиард!

Билл Гейтс опустился на четвертое место. Капитал 65-летнего бизнесмена, который когда-то основал Microsoft, составляет 124 миллиарда долларов.

Марк Цукерберг поднялся на пятую строчку. Facebook продолжает приносить хороший доход. И теперь 36-летний американец (самый молодой в первой десятке) «стоит» 97 миллиардов долларов.

Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером, попавшим в первую десятку рейтинга

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт (90 лет) довольствуется шестым местом. Капитал главы компании Berkshire Hathaway составляет 96 миллиардов долларов.

76-летний Ларри Эллисон, чья компания Oracle занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, находится на седьмом месте с капиталом 93 миллиарда долларов.

Восьмое и девятое места заняли соответственно Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатели Google. 48-летний Пейдж (91,5 миллиарда долларов) богаче 47-летнего Брина на 2,5 миллиарда долларов.

Замыкает первую десятку самых богатых людей в мире индийский бизнесмен Мукеш Амбани. Круг интересов его деловой империи Reliance Industries довольно широк — топливо, химическая промышленность, нефть, газ, коммуникации, розничная торговля. Состояние 63-летнего предпринимателя оценивается в 84,5 миллиарда долларов.

В Украине Forbes насчитал семь долларовых миллиардеров. Самым богатым из них по-прежнему является Ринат Ахметов — 7,6 миллиарда долларов. В общем рейтинге он занимает 327-е место. Далее следует Виктор Пинчук с капиталом 2,5 миллиарда долларов (1249-е место). А третье место в Украине вышел Константин Жеваго — 2,3 миллиарда долларов (1362-е место). Игорь Коломойский держится на 1750-м месте с капиталом 1,8 миллиарда долларов. Его деловой партнер Геннадий Боголюбов (1,7 миллиарда долларов) на 1833-м месте. Петр Порошенко оказался на 1931-м месте (1,6 миллиарда долларов). Наконец, Вадим Новинский с капиталом 1,4 миллиарда долларов занимает 2141-е место.

Самой богатой женщиной в мире остается француженка Франсуаза Беттанкур-Майерс, которая в сентябре 2017 года унаследовала огромный капитал после смерти своей матери Лилиан Беттанкур. По итогам года Forbes оценивает ее состояние в 73,6 миллиарда долларов. В общем рейтинге это 12-е место.

Ким Кардашьян впервые попала в список Forbes

Из тех, кто впервые попал в список Forbes, обращает на себя внимание Ким Кардашьян. Ее капитал достиг миллиарда долларов благодаря успеху компании Skims, которая производит и продает женское белье и спортивную одежду. Не зря 40-летняя Ким и ее сестры практически каждый день рекламируют в Instagram вещи этой торговой марки, выступая в качестве моделей.

Ранее издание Daily Mail составило рейтинг самых прекрасных звезд старше 40 лет.

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