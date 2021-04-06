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Мир

Скандальный фотосет в Дубае: голых украинок оказалось больше, чем думали

18:47 6 апреля 2021
Фотосет

Консул Украины посетил задержанных моделей, которые устроили скандальную фотосессию на небоскребе в Дубае. Об этом сообщает УНН.

«Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины. Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая», — заявил пресс-секретарь МИД Николенко.

По его словам, правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики, а также распространение в социальных сетях материалов непристойного характера.

Николенко отметил, что условия содержания гражданок Украины в следственном изоляторе «приемлемые». Моделей обеспечили едой и медицинским наблюдением.

«Согласно законодательству ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1 300 долларов США с последующей депортацией», — сказал Николенко.

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