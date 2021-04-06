Отношения Меган Маркл и принца Гарри с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом испортил «квартирный вопрос»

Королевский эксперт и биограф Том Куинн рассказал в интервью для документального фильма под названием «Меган и Гарри: два тревожных года», показанном на британском телеканале Channel 5, о том, когда и с чего именно начался разрыв между принцами Гарри и Уильямом.

По словам Куинна, хорошо осведомленного о жизни во дворце, отношения Меган Маркл и Гарри с Кейт Миддлтон и Уильямом испортил «квартирный вопрос». Незадолго до помолвки Меган поселилась у своего будущего супруга в небольшом Ноттингем-коттедже, который находится на территории Кенсингтонского дворца, и где Гарри проживал в статусе холостяка. Супруги продолжали там жить и после своей свадьбы — до того, как объявили о том, что уедут из Лондона и поселяться в Виндзоре — в подаренном им королевой Елизаветой Фрогмор-коттедже.

В то же время Уильям и Кейт с тремя их детьми проживают на территории того же Кенсингтонского дворца — но в роскошных и просторных 20-комнатных апартаментах. Здесь имеются гардеробные, тренажерный зал, ночная и дневная детские комнаты, лифт, а также прочие удобства.

Бывшую американскую актрису Меган такое положение вещей задело, и это, как утверждает Куинн, «привело к трениям».

«Ноттингем-коттедж находится на территории Кенсингтонского дворца, и он довольно маленький. Он просто крошечный по сравнению с огромными сдвоенными апартаментами Кейт и Уильяма. Меган и Гарри недвусмысленно дали понять, что они не в первом дивизионе, потому что это место занимают Уильям и Кейт… В мире Меган, если вы достаточно решительны, то можете добраться до вершины. Но Меган не может… Она не может добраться до вершины, что бы она ни делала», — приводит слова ссылающегося на строгую королевскую иерархию эксперта издание Daily Express.

Ноттингем-коттедж совсем крошечный по сравнению с апартаментами Кейт и Уильяма

Инсайдеры также утверждали, что принц Гарри был обижен на брата, который советовал ему не торопиться с женитьбой на Меган и сначала узнать ее получше.

Ранее британская светская львица леди Колин Кэмпбелл, которая опубликовала ряд биографий членов королевской семьи, заявила, что тетушка Гарри принцесса Анна тоже выражала серьезные опасения по поводу того, подходит ли Меган для королевской семьи. Она считала ее неспособной «ценить культурные различия и действительно уважать институт монархии, с которым ее свяжут узы брака». Как заявила леди Колин, именно на Анну намекали Гарри и Меган в своем интервью Опре Уинфри, когда утверждали, что некий член королевской семьи якобы беспокоился по поводу цвета кожи из будущего ребенка. Однако, как утверждает Кэмпбелл, на самом деле дочь королевы Елизаветы беспокоило вовсе не это. Она выступала против их брака, считая Меган — неподходящей кандидатурой в супруги принца, так как она не подходит «для этой страны и для этой работы».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уволенный из-за Меган Маркл телеведущий назвал ее «помешанной герцогиней, которая хочет заработать миллионы».

Фото Daily Mirror

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