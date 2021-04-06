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Мир

Режиссер Лунгин посетовал на странную вещь в России с уроками истории

15:07 6 апреля 2021
Павел Лунгин

Российский кинорежиссер, сценарист Павел Лунгин в интервью «Гордону» заявил, что Россия не умеет извлекать уроков из прошлого.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона о фильме Лунгина «Братство» — киноленте о войне в Афганистане.

«У нас есть странная вещь в России… Я уже не первый это говорю, но мы ни одного урока ни из чего извлечь не можем. И урока из афганской войны тоже не извлекли», — сказал Лунгин и добавил: «С одной стороны, мы потрясающие ребята, друг друга спасаем, можем пожертвовать жизнью ради друг друга, можем поделиться последним и так далее. Но все равно захватывать чужой Афганистан неправильно. Неправильно, как ни крути. И об этом не хотят думать, потому что, видимо, для империи естественно снова и снова расползаться и захватывать новые территории».

Напомним, что Павел Лунгин снимал сериал «Родина» — российскую адаптацию одноименного американского сериала, который взял за основу израильский сериал «Военнопленные».

Фото из Википедии.

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