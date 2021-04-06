Кремль предостерег Украину от вступления в НАТО

Вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что НАТО — единственный путь достижения мира на востоке нашей страны, на эти слова отреагировали в России.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков предупредил, что вступление Украины в НАТО только «усугубит кризис на юго-востоке страны». Мол, в этом вопросе «нельзя игнорировать мнение жителей» временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что на днях представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Америка обеспокоена сообщениями о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и требуют, чтобы Москва объяснила провокации. «Мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — добавил он.

Фото из Википедии

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