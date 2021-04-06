27.70 / 27.90 32.58 / 32.95
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кремль предостерег Украину от вступления в НАТО

13:46 6 апреля 2021
Кремль

Вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что НАТО — единственный путь достижения мира на востоке нашей страны, на эти слова отреагировали в России.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков предупредил, что вступление Украины в НАТО только «усугубит кризис на юго-востоке страны». Мол, в этом вопросе «нельзя игнорировать мнение жителей» временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что на днях представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Америка обеспокоена сообщениями о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и требуют, чтобы Москва объяснила провокации. «Мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — добавил он.

Фото из Википедии

789

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл

Уволенный из-за Меган Маркл телеведущий назвал ее «помешанной герцогиней, которая хочет заработать миллионы»

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Тимур Мирошниченко

Попавший в скандал со «Славянским базаром» Тимур Мирошниченко покидает канал «Украина»

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер