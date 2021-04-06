Путин до 2036 года: в России обновили закон о выборах президента

В понедельник, 5 апреля, Владимир Путин подписал закон «О выборах президента Российской Федерации» в новой редакции. В документе говорится, что президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако на Путина это положение не распространяется, поскольку его сроки обнуляются, так как он был главой государства до принятия поправок в конституцию. Таким образом, обновленный закон позволяет Путину баллотироваться и быть избранным еще дважды — в 2024-м и 2030 годах. Так как в России президент избирается на шесть лет, то теоретически господин Путин может оставаться у власти до 2036 года.

Это не единственные поправки в законе. В новой редакции указывается, кто может быть избран президентом РФ: гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство. При этом данное требование не распространяется на россиян, ранее бывших гражданами страны, полностью или частично принятой в состав России. Это дает теоретическую возможность баллотироваться, например, уроженцам Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году.

Напомним, предложение о поправках было внесено 10 марта 2020 года депутатом Государственной думы Валентиной Терешковой. Обнуление президентских сроков Путина она объяснила «необходимостью сохранения стабильности в стране». Уже 24 марта Госдума поддержала поправки, спустя неделю это сделал Совет Федерации. Однако Кремль решил создать видимость приверженности демократии, и с 25 июня по 1 июля в России прошло всенародное голосование, по итогам которого в конституцию и был внесен ряд изменений, в том числе об обнулении президентских сроков.

Фото с сайта kremlin.ru

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