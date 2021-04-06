В день свадьбы сына женщина выяснила, что невеста — ее давно потерянная дочь

В китайском городе Сучжоу произошла удивительная история, похожая на сюжет латиноамериканской мыльной оперы. Как сообщает издание Oriental Daily, пожилая женщина в день свадьбы сына случайно обнаружила, что его невеста — это ее родная, давно потерянная дочь. Китаянка заметила на руке девушки необычное родимое пятно. И спросила у родителей невесты, приходится ли она им родной или приемной. Те были шокированы, так как никто (в том числе и сама девушка) не знал, что они и в самом деле удочерили младенца более 20 лет назад, найдя его на обочине дороги.

Выяснилось, что женщина, чье имя не называется, потеряла дочь и долгие годы безуспешно искала ее.

Услышав новости, невеста разрыдалась. Она сказала, что находка своей биологической семьи для нее даже более счастливое событие, чем свадьба. Однако ее брак с возлюбленным оказался под угрозой — ведь получилось, что она выходит замуж за собственного брата.

Однако торжество отменять не пришлось, поскольку вскрылся еще один семейный секрет. Девушку и молодого человека не связывают кровные узы. Потерявшая дочь женщина усыновила мальчика, когда потеряла надежду найти дочку. Так что свадьбу в итоге благополучно сыграли.

Фото orientaldaily

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