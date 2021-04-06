Десяти иранцам предъявлены обвинения в крушении украинского самолета

Десяти иранским чиновником было выдвинуто обвинение в причастности к катастрофе украинского авиалайнера «Международных авиалиний Украины», которые сбила местная ПВО в январе 2020 года.

Как сообщает «АР», это произошло после того, как мировое сообщество раскритиковало Иран за окончательный отчет о расследовании трагедии, причиной которой значилась «человеческая ошибка», однако виновные в катастрофе самолета не назывались.

«Было… проведено серьезное и точное расследование и вынесены обвинительные заключения в отношении 10 виновных», — цитируются слова военного прокурора Тегерана Голамаббаса Торки, который в подробности не вдавался.

Напомним, что в отчете Организации гражданской авиации Ирана говорилось, что к трагедии привела фатальная ошибка оператора ПВО, из-за которой гражданский борт был идентифицирован как враждебная цель. «Боинг» с 176 пассажирами на борту был сбит двумя ракетами «земля-воздух».

Фото из иранских СМИ.

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