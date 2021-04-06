27.70 / 27.92 32.57 / 32.96
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Умер Роберт Манделл — нобелевский лауреат по экономике, «отец евро»

10:20 6 апреля 2021
Роберт Манделл

В Италии на 88 году скончался канадский экономист Роберт Манделл, который считается «отцом евро». Как сообщает Bloomberg, смерть наступила 4 апреля в городе Тоскана, где ученый проживал последние годы вместе с семьей.

Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой валюты для Европы. Именно он создал теоретическую основу для введения валюты, а в 1999 году получил Нобелевскую премию по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».

Кроме того, ученому принадлежит авторство теоретической основы неолиберализма как экономической модели — «модели Манделла-Флеминга». Вместе с ним над разработкой трудился Маркус Флеминг.

Напомним, в 2010 году во Франции на 100-м году жизни скончался видный экономист Морис Алле, получивший Нобелевскую премию в области экономики за свою научную работу «В поисках экономической дисциплины».

Скрин видео YouTube

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Андрей Доманский

Еще один известный украинский телеведущий отказался от участия в «Славянском базаре»

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Меган Маркл

Уволенный из-за Меган Маркл телеведущий назвал ее «помешанной герцогиней, которая хочет заработать миллионы»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер