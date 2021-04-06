В Италии на 88 году скончался канадский экономист Роберт Манделл, который считается «отцом евро». Как сообщает Bloomberg, смерть наступила 4 апреля в городе Тоскана, где ученый проживал последние годы вместе с семьей.

Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой валюты для Европы. Именно он создал теоретическую основу для введения валюты, а в 1999 году получил Нобелевскую премию по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».

Кроме того, ученому принадлежит авторство теоретической основы неолиберализма как экономической модели — «модели Манделла-Флеминга». Вместе с ним над разработкой трудился Маркус Флеминг.

Напомним, в 2010 году во Франции на 100-м году жизни скончался видный экономист Морис Алле, получивший Нобелевскую премию в области экономики за свою научную работу «В поисках экономической дисциплины».

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