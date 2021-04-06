Принцесса Евгения поделилась новым семейным снимком с малышом Августом

31-летняя внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения, которая 9 февраля впервые стала мамой, поделилась новым семейным снимком в своем Instagram-аккаунте. В честь пасхальных праздников принцесса Йоркская снялась вместе со своим мужем Джеком Бруксбенком на фоне усыпанного цветами гигантского дерева, пожелав всем «цветущей весны». У Джека на груди в переноске-«кенгурушке» сидит малыш Август, которому скоро исполнится два месяца.

Семья Евгении сейчас проживает в Фрогмор-коттедже на территории Виндзорского замка. Этот дом королева подарила принцу Гарри и Меган Маркл, которые предпочли поселиться в США. Гарри предоставил право жить в недавно отремонтированном и пустующем доме своей кузине. По соседству проживают родители Евгении — принц Эндрю и Сара Фергюсон. Ее бабушка Елизавета и дедушка принц Филипп сейчас также находятся в Виндзорском замке.

Ранее принцесса Евгения поделилась снимками с сыном в честь своего дня рождения.

Фото Instagram



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