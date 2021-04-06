Уволенный из-за Меган Маркл телеведущий назвал ее «помешанной герцогиней, которая хочет заработать миллионы»

Уволившийся из-за Меган Маркл телеведущий Пирс Морган, которому пришлось покинуть телепрограмму Good Morning Britain на британском телеканале ITV, нанес ответный удар. Ему пришлось уйти с работы после того, как он заявил, что не верит ни единому слову, которое сказала герцогиня Сассекская в интервью Опре Уинфри на американском телеканале CBS. Теперь, как пишет издание Daily Mail, сам Морган дал интервью американcкому телеканалу Fox News, в котором снова подтвердил свою позицию. 56-летний Пирс заявил, что имеет полное право не верить в то, что говорят принц Гарри и его жена, а также публично высказывать свое мнение по этому поводу.

Пирс Морган

«Прошел уже месяц, и, честно говоря, у меня было достаточно времени подумать об этом. Я до сих пор не верю тому, что они говорили.

Семнадцать различных заявлений этих двоих теперь оказались либо полностью ложными, либо сильно преувеличенными, либо недоказуемыми. Я не понимаю, почему должен верить людям, которые не говорят правду… То, свидетелем чего я стал, было крайне неискренней клеветой на королевскую семью, королеву, монархию и, откровенно говоря, на Британию, мою страну», — сказал ведущий.

Он также обвинил Маркл в том, что она натравливает на него своих сторонников, которые обвиняют его в расизме. Хотя тот факт, что ты кому-то не веришь, никак не может быть проявлением расизма.

«Дело не столько в Меган Маркл — она помешанная герцогиня, которая хочет заработать миллионы, разгромив королевскую семью. На самом деле речь идет о свободе слова», — заявил Морган.

«То, что случилось со мной, происходит по всей Британии и Америке. Я могу это пережить, но есть много людей, у которых нет нашей платформы, которые уничтожаются, жизни которых разрушаются и карьера заканчивается из-за самых нелепых вещей. Это нужно остановить», — добавил он.

Он также сказал, что принцесса Диана была бы в ужасе, узнав о разрыве, который произошел между ее сыновьями Уильямом и Гарри. Пирс признался, что раньше уважал принца Гарри, который принимал участие в военных действиях в Афганистане. Однако теперь тот превратился в «плаксивого паршивца, который в возрасте за 30 жалуется, что его отец не финансирует все, что ему хочется делать».

Ранее, в интервью австралийскому телешоу Sunrise Морган выразил сомнения в том, что брак Меган и Гарри продлится долго, вспомнив отношения бывшей актрисы со своими родными и первым мужем. «У Меган есть опыт избавления от всех, кто перестает быть ей полезен… Возле Меган никто не держится долго… Думаю, пока Гарри ей полезен, все будет прекрасно. Но она избавилась от первого мужа. Он думал, что они счастливо женаты — до тех пор, пока она не прислала ему по почте обручальные кольца», — сказал он.

Первый супруг Маркл, американский кинопродюсер Тревор Энгельсон, с которым она развелась в 2013 году, получил от жены (которая в то время начала приобретать известность благодаря сериалу «Форс-мажоры») по почте обручальное и помолвочное кольца одновременно с требованием о разводе, что стало для него полной неожиданностью.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл солгала: в сети появился документ, опровергающий ее слова о свадьбе с принцем Гарри.

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