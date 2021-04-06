В CIT дали объяснение переброске войск РФ к границе Украины

Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что Россия, стягивающая войска к границе с Украиной, пытается оказывать давление на нашу страну и ее партнеров.

«Мы, как и многие западные аналитики, считаем, что это только бряцание оружием, это попытка оказать давление как на саму Украину, так и на ее партнеров в лице Запада через такое агрессивное наращивание сил, — заявил он в интервью „Настоящему времени“. — В лице Украины Россия дает ответные действия за санкции, которые ввел Зеленский против пророссийских лиц и пророссийских организаций, плюс через такое наращивание сил мы давим и на США, и на страны НАТО. Мы показываем, что Крым мы никогда не отдадим, поскольку наращиваем силы теперь и там тоже».

При этом он обратил внимание на то, что военные учения ВС РФ, запланированные в Южном округе и в оккупированном Крыму «закончились еще 20 марта, а после 20 марта мы не видим сигналов о том, что техника уезжает от границы к местам дислокации». Более того, ее количество увеличивается.

По наблюдениям CIT, часть техники выгружается в Воронежской и Белгородской областях — ближе к Харькову, однако большая часть идет в Крым. По словам Левиева, две основные точки скопления — ближе к Харькову, со стороны российской границы, и в Крыму.

Ранее в CIT сообщали, что технику и военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (псковские десантники, которые засветились на Донбассе в 2014 году) перебрасывают в Крым.

Иллюстративное фото с сайта МО РФ.

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