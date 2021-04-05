«У меня нет обиды на Грузию»: «почетный кахетинец» Познер впервые прокомментировал скандал в Тбилиси

Российский телеведущий Владимир Познер, оказавшийся в центре политического скандала после попытки отпраздновать шумный юбилей в Грузии, назвал причиной случившегося с ним «шабаша» политическую борьбу в этой стране. Соответствующую запись он оставил в Instagram, несмотря на то, что ранее отказывался комментировать инцидент.

При этом пропагандист уверяет, что не держит обиды на Грузию или на грузин.

«Я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию — это безусловно», — написал Познер.

Его пост вызвал массу комментариев, и хотя большинство комментаторов поддержали его, нашлись и те, кто указал на резонансные заявления телеведущего по недавнему конфликту в Карабахе.

«Когда вы высказались о конфликте в Карабахе, где нужно напомнить на тот момент шла ожесточённая война, высказались, что армяне ваши друзья и вы их поддерживаете, хоть и не разобрались в конфликте — стоит ли нам понимать это как некое получение денежного вознаграждения от армян за тот пост?», — задалась вопросом Наргиз Сулейманова.

Другой же комментатор напомнил Познеру о действующем в Грузии комендантском часе, который телеведущий и его друзья грубо нарушили.

Напомним, что Владимир Познер внесен в базу «Миротворца» из-за поездок в оккупированный Крым.

Фото youtube.com/

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