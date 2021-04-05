В колонии Навального вспышка туберкулеза, политик подозревает, что болен

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, подозревает, что мог заразиться туберкулезом, поскольку на данный момент в его отряде из 15 человек «тубдиагноз» поставили уже третьему заключенному.

У него же повысилась температура тела (до 38,1 градуса) и появился сильный кашель.

В Instagram Навальный высмеял рекомендации тюремных медиков об укреплении иммунитета «хорошим питанием и белковой пищей», поскольку все мясо из тарелок заключенных «украли ещё в Москве», а во Владимире украли еще и масло с овощами.

«А на месте, в Покрове, уже растащили по домам последние крошки. Оставив зэкам кашу, типа „клей“ и перемерзшую картошку. Идите, укрепляйте иммунитет», — отмечает автор поста, приглашая корреспондентов путинских каналов переночевать в его «идеальной тюрьме» на соседней койке с кашляющим зэком.

Теперь Навальный решил пригласить в колонию врача-специалиста за свой счёт, при этом прекращать голодовку отказался.

Напомним, первые сообщения об ухудшении здоровья Навального в исправительной колонии появились 24 марта. Сначала заключенный страдал от болей в спине, а затем, по его словам, боль перешла в ноги. Чтобы привлечь внимание к неоказанию ему медицинской помощи, политик объявил голодовку.

Фото Радио Свобода

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