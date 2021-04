Хантер Байден: «Я бродил по трущобам Лос-Анджелеса в поисках дозы. Отец нашел меня там, обнял и заплакал»

Во вторник, 6 апреля, в США вышли в продажу мемуары Хантера Байдена. Сын американского президента назвал книгу «Прекрасные вещи» (Beautiful Things). Местные СМИ называют воспоминания Хантера предельно откровенными. Он не пытается уходить от неприятных моментов, послуживших поводом для многочисленных скандалов, в которые оказался втянут и его отец Джо Байден. Вот, что он пишет в предисловии: «Я 51-летний отец, который помог вырастить трех прекрасных дочерей. Но я также покупал кокаин в Вашингтоне и варил крэк в своем бунгало в Лос-Анджелесе. Мне так хотелось выпить, что я и квартал, отделяющий мою квартиру от магазина, торгующего спиртным, не мог пройти, чтобы не сделать пару глотков прямо из бутылки. Только за последние пять лет мой брак, продолжавшийся 20 лет, был разрушен, мне тыкали стволами в лицо, и однажды я бесследно исчез, скрываясь от всех в номере мотеля Super 8 стоимостью 59 долларов за ночь где-то вдоль автострады I-95, чем напугал мою семью больше, чем самого себя…» Газета The New York Times назвала мемуары Хантера Байдена «одновременно семейной сагой, печальным рассказом и стоном наркомана и алкоголика». Издание выделило в книге семь основных эпизодов.

Эпизод I. Хантер вспоминает автокатастрофу, в которой погибли его мать и сестра

Вы, наверное, знаете эту историю. Это произошло 18 декабря 1972 года. Джо Байден, только что победивший на выборах сенатора в штате Делавэр, находился в Вашингтоне. Нилия Хантер Байден, которую автор мемуаров на протяжении всей книги называет «моя мамочка», поехала на машине с детьми — трехлетним Хантером, его братом Бо, который был почти на год старше, и дочерью Наоми, которой как раз исполнился год и месяц, — за рождественской елкой. Это было в Уилмингтоне, штат Делавэр.

«Наоми заснула на переднем сиденье в своей люльке», — вспоминает Хантер. Сегодня подобная перевозка детей в автомобиле вызывает, безусловно, удивление. Но тогда это было нормально. «Внезапно я вижу, как мамочка поворачивает голову вправо. И я навсегда запомнил ее профиль. Точнее, ее взгляд в тот момент, выражение лица. И вдруг ее голова просто ныряет вниз…» — делится своим воспоминанием Хантер.

На перекрестке их машину смел в сторону трактор с прицепом, груженым кукурузными початками.

«И я провалился в темноту. Следующее, что помню, — это больничная палата. Я пришел в себя. Рядом сидит Бо и повторяет снова и снова, глядя на меня: „Я люблю тебя. Я люблю тебя“. Это наша подлинная история», — пишет Хантер.

Эпизод II. Романтические отношения с вдовой Бо, причиной которых «стала любовь, которую мы оба потеряли»

Бо Байден женился на Холли в 2003 году. У них родились сын и дочь. Как и отец, Бо занялся большой политикой. В 2006 году был избран на пост генерального прокурора Делавэра и проработал им до начала 2015 года. Уйти в отставку Бо вынудила опухоль головного мозга. Глиобластома стала причиной его смерти 30 мая 2015 года.

Спустя некоторое время в СМИ просочились сведения о том, что у Хантера Байдена начался роман с вдовой его старшего брата. Вскоре Хантер расстался с женой Кэтлин, с которой прожил в браке 22 года и воспитал трех дочерей: Наоми, Финнеган и Мэйзи. Официально они оформили развод в 2017 году.

С Холли Хантер стал открыто встречаться с 2016 году. Их отношения завершились спустя три года.

«Мой первый брак был разрушен. Мой старший брат умер. Я пытался быть рядом со своими племянником и племянницей, хотел поддержать их и Холли. Наши отношения с ней… Это была отчаянная попытка вернуть любовь, которую мы оба потеряли, вернуть Бо. Но мы ошибались, обманывали друг друга иллюзией, что это возможно. Разочарование лишь усилило трагедию. Все стало предельно ясно: то, что ушло, ушло навсегда. И его уже не вернуть…» — пишет Хантер.

Журналисты назвали мемуары Хантера Байдена «одновременно семейной сагой, печальным рассказом и стоном наркомана и алкоголика»

Эпизод III. Его отец занимает пост вице-президента, а Хантер проводит месяц в запое в своей вашингтонской квартире, накачивая себя водкой

«Первый бокал шампанского я выпил, когда мне было восемь лет. На третьем десятке я стал пить ежедневно после работы. Пил много. Всегда выпивал в пять раз больше, чем кто-либо еще за столом», — признается Хантер Байден.

Он лег в реабилитационную клинику. Это помогло. Однако спустя семь лет Хантер снова сорвался. Произошло это вскоре после того, как Барак Обама и его отец победили на президентских выборах. Новый срыв вмиг разрушил успешную карьеру лоббиста в Вашингтоне, которую помог Хантеру построить его отец. Он снова лег в клинику. И снова сорвался в 2016 году — после смерти Бо.

«Мои запои длились по 12−16 часов. Я потерял 20 фунтов (более 9 килограммов. — Ред.). Не ел ничего кроме того, что можно было купить в винном магазине: доритос, орешки, крекеры, лапшу быстрого приготовления, прочие снеки. В итоге мой желудок отказался принимать даже эту лапшу. Я пил водку. Открыв новую бутылку, с помощью кухонного ножа вырезал из горлышка пластиковый дозатор, чтобы водка легко лилась. Часть пил из горла. Дешевле было покупать большие бутылки. Но они были тяжелые. Я научился так распределять вес моего тела, чтобы было легче держать бутылку и заливать из нее водку прямо себе в глотку», — вспоминает Хантер Байден.

Его отец, вице-президент США, не бросил сына в беде. «Он приезжал ко мне домой. „Тебе нужна помощь, сын. Ты не в порядке“, — говорил мне отец. Он никогда не отказывался от меня. Поддерживал, давал всячески понять, что это не конец, что есть надежда. Он не упрекал меня, не ругал, не осуждал. Отец верил в меня, как бы плохи ни были мои дела. И это спасло меня в итоге», — признается Хантер.

Джо Байден никогда не бросал сына в беде

Эпизод IV. Хантер покупает крэк у бездомного наркомана, а потом разрешает ему жить у себя дома

«Это был какой-то наркотический симбиоз. Два наркомана вместе. Одноактный фарс с крэком», — так описывает это период Байден в своей книге.

Он описывает, как перешел от курения крэка к его приготовлению. Рассказывает о том, как не раз становился жертвой насилия со стороны наркодилеров и даже их курьеров. Вспоминает, на какие трюки ему приходилось идти, чтобы обмануть тесты на наркотики, которые периодически приходилось сдавать. Он пытался завязать с наркотиками разными способами. Это и кетамин, и психотерапия, и 5-MeO-DMT терапия.

При этом Хантер в своей книге не раскрывает источники финансирования своего лечения.

«Самое страшное — разувериться в себе. Как только ты решишь, что действительно являешься плохим парнем, которого видят другие, очень тяжело найти хорошего парня, которым ты был когда-то. У меня был период, когда я перестал искать. Я решил, что человека, которого когда-то все любили, больше не существует», — признается Хантер.

«Я бродил по трущобам Лос-Анджелеса в поисках очередной дозы. Переступал через наркоманов, которые лежали, скрючившись на кусках картона. Однажды заметил палатку и попытался залезть в нее. И тут мне в лицо уткнулся ствол…» — вспоминает Байден.

Джо Байден нашел сына в одном из таких кварталов Лос-Анджелеса. Это было поздно вечером. «Отец схватил меня, развернул к себе лицом и обнял. Мы стояли так несколько минут, и он крепко сжимал меня в объятиях и плакал», — пишет Хантер.

Эпизод V. Байден описывает, что он чувствует, «находясь в толпе»

«Я хочу объяснить, что трагическая гибель моей мамочки и сестренки не является причиной моего дальнейшего поведения. Семейные трагедии действительно порой приводят к алкоголизму и наркотикам, но это не обязательно. Иначе это было бы ужасно. Истиной причиной, как мне кажется, является одиночество. Это чувство, которое я всякий раз испытываю, оказавшись в толпе. О таком же ощущении мне рассказывали и другие наркоманы и алкоголики», — утверждает Хантер Байден.

По словам Хантера Байдена, он пытался завязать с наркотиками разными способами

Эпизод VI. Рассказ Хантера о его работе в Украине предельно сух и трезв

«Моей первой официальной работой была должность смотрителя в зоопарке в Уилмингтоне. Я убирал за ламами и чистил бассейны. Я не боюсь грязной работы… Но я никогда не мог себе представить, что именно моя работа приведет меня в центр самого громкого политического скандала последнего десятилетия. Скандала, который позволил инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Скандала, который впечатляет своей эпической банальностью», — пишет Хантер.

The New York Times сравнивает эту главу объемом 18 печатных страниц со студенческим докладом, автор которого явно не горел желанием заниматься данным исследованием, но настоял куратор. Безусловно, речь идет о работе Хантера Байдена в совете директоров украинской компании Burisma.

Хантер признает, что получил эту работу благодаря своей фамилии. Байден в совете директоров — это большая удача для украинской компании. Но лично он не извлек никакой незаконной выгоды. Если не считать ежемесячного пятизначного жалования.

«Я всегда работал с полной самоотдачей, выполнял добросовестно свои обязанности… Не совершил ничего неэтичного, мне не предъявлено никаких обвинений!» — подчеркивает Хантер. При этом он признает, что не согласился бы на эту работу, если бы знал, что произойдет.

«Я превратился для Трампа в идею фикс. Он поверил, что переизберется на второй срок, если убедит всех в том, что я занимался коррупционными схемами в Украине. И мой отец был к этому причастен. Он запустил серию конспирологических теорий о моей работе в Украине и Китае, несмотря на то, что его родные дети набили себе карманы миллионами долларов в том же Китае и России, а его бывший советник и руководитель избирательной кампании Пол Манафорт сел за решетку за отмывание миллионов, полученных из Украины… Трамп пытался перевернуть все с ног на голову, словно мы живем в мире, созданном Оруэллом. Он верил, что, уничтожив меня и бросив тень на моего отца, он отвлечет внимание от собственного коррупционного поведения», — считает Байден.

«Трамп верил, что, уничтожив меня и бросив тень на моего отца, отвлечет внимание от своего коррупционного поведения», - пишет Хантер

Эпизод VII. Хантер вернулся к трезвости благодаря своей второй жене Мелиссе Коэн

В марте 2019 года Хантер Байден чувствовал себя «полностью разбитым». И виной всему была большая политика, потому что его отец решил баллотироваться в президенты. «Я чувствовал, что не выдержу еще один год президентской гонки. Когда отец шел в связке с Обамой, уже было невыносимо. А теперь он стал главной фигурой, а я — наркоманом. Что тут еще объяснять…» — пишет Хантер.

Помощники отца попросили Хантера выехать из отеля в Лос-Анджелесе, где он тогда проживал. Он согласился. Незадолго до этого он познакомился там у бассейна с парочкой человек, которые дали ему номер телефона Мелиссы Коэн, кинематографистки из Южной Африки. Он позвонил ей и пригласил на свидание.

«Во время нашего первого ужина все стало ясно. Мы признались друг другу в любви через час после знакомства. Еще через час я сделал еще одно признание: сказал Мелиссе, что я наркоман. „Уже нет. С этим покончено!“ — твердо ответила она…» — вспоминает Хантер Байден.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ» (по материалам The New York Times и The Washington Post)

