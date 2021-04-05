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Невеста с фатой длиной 7000 метров попала в Книгу рекордов Гиннесса

16:39 5 апреля 2021
Невеста в самой длинной фате

Жительница Кипра Мария Параскева попала в Книгу рекордов Гиннесса как невеста с самой длинной в мире фатой. Длина впечатляющего свадебного аксессуара — 6962,6 метра. Видео появилось на странице Книге рекордов в Instagram.

На пошив фаты ушло три месяца. Стоимость материала составила 4000 евро. Понадобилось около шести часов и 30 добровольцев для того, чтобы развернуть и уложить фату, которую привезли на грузовике.

Фото guinnessworldrecords

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