В Дубае арестована группа украинских моделей, снимавшихся полостью голыми на балконе

В Дубае разгорелся громкий скандал с участием моделей из стран бывшего Советского Союза. Девушки снималась полностью обнаженными на балконе одного из небоскребов — несмотря на принятые в Объединенных Арабских Эмиратах строгие правила поведения в общественных местах.

Фото, сделанные в рамках некой рекламной кампании, попали в сеть. Около 20 моделей, фотограф и прочие лица, причастные к съемке (всего около 40 человек), были арестованы за нарушение норм морали.

The women have been arrested for 'public debauchery' which carries a maximum penalty of six months in prison https://t.co/I7yrdl4eoN — Metro (@MetroUK) April 5, 2021

МИД Украины подтвердил Би-би-си, что в числе задержанных — 11 украинок. 6 апреля украинский консул собирается встретиться с задержанными.

По информации СМИ среди арестованных есть также девушки из Беларуси и Молдовы. Нарушительницам грозит до шести месяцев лишения свободы и крупный штраф — до 1390 долларов с каждой.

Задержан также россиянин, который вел съемку происходящего из соседнего здания. Он решил выложить видео в соцсетях, но по местным законам это запрещено.

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Arrested.

A dozen naked women posing on a balcony in the city arrested under Article 361 of the Federal Penal Code in Dubai.

Violations of the public decency law in the UAE carry penalties of up to six months in prison and a 5,000 dirham (£983) fine pic.twitter.com/VLND3rueAq — UncleRandom (@Random_Uncle_UK) April 5, 2021

Фото Twitter/

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