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В Дубае арестована группа украинских моделей, снимавшихся полостью голыми на балконе

16:14 5 апреля 2021
Модели на балконе

В Дубае разгорелся громкий скандал с участием моделей из стран бывшего Советского Союза. Девушки снималась полностью обнаженными на балконе одного из небоскребов — несмотря на принятые в Объединенных Арабских Эмиратах строгие правила поведения в общественных местах.

Фото, сделанные в рамках некой рекламной кампании, попали в сеть. Около 20 моделей, фотограф и прочие лица, причастные к съемке (всего около 40 человек), были арестованы за нарушение норм морали.

МИД Украины подтвердил Би-би-си, что в числе задержанных — 11 украинок. 6 апреля украинский консул собирается встретиться с задержанными.

По информации СМИ среди арестованных есть также девушки из Беларуси и Молдовы. Нарушительницам грозит до шести месяцев лишения свободы и крупный штраф — до 1390 долларов с каждой.

Задержан также россиянин, который вел съемку происходящего из соседнего здания. Он решил выложить видео в соцсетях, но по местным законам это запрещено.

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Фото Twitter/

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