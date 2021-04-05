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Мир

Появилось видео с моментом якобы похищения Чауса

14:43 5 апреля 2021
Николай Чаус

В сеть попало видео, на котором якобы зафиксирован момент похищения украинского судьи Николая Чауса, который сбежал из Украины и просил убежища в соседней Молдове, однако ему отказали.

На данный момент о его судьбе ничего не известно. Кадры в соцсетях публикуют «Вести». Человек, который снимает эти кадры, говорил, мол, что это какой-то «прием», что на месте похищения осталась сумка, и что нужно записать номера автомобиля, на котором уехали похитители.

Напомним, что молдовские правоохранители сообщили о задержании человека, который может быть причастным к похищению. «Мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут», — рассказал министр внутренних дел Павел Войку.

По некоторым данным, похитители сбежали из Молдовы в Украину. Правоохранители заявляют, что перехватили переписку организаторов преступления — она велась на украинском языке. Тем временем президент Молдовы Майя Санду потребовала от местных правоохранителей и спецслужб объяснить, кто и как мог похитить в Кишиневе беглого украинского судью.

Напомним, что в 2016 году в НАБУ заявили, что поймали судью на взятке в 150 тысяч долларов. Часть денег нашли в трехлитровой банке.

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