Румыния начала получать российский газ в обход Украины

С апреля поставки газа в Румынию идут не через Украину, а со стороны Болгарии через трубопровод «Турецкий Поток-2». Об этом заявил в своем Facebook представитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«После запуска „Турецкого Потока-1 и 2“ транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через Турецкий Поток-2. Сейчас на южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы», — отмечает Макогон.

По его словам, строительство продолжения «Турецкого потока-2» приведет также к поставкам в Венгрию в обход Украины, а это 10−12 млрд кубических метров транзита газа ежегодно

«Очень важно не допустить завершения строительства „Северного Потока-2“. Транзит газа Украина — это не только значительный доход, а и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — подчеркнул Макогон.

Ранее о роли «Северного потока-2» для Украины резко высказался президент Зеленский.

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