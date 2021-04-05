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Мир

Российский следком возбудил дело по гибели ребенка на Донбассе

13:48 5 апреля 2021
Следком

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по двум случаям, когда на Донбассе от взрывов боеприпасов пострадали люди. Сайт Следкома утверждает, якобы в происшествиях виноваты украинские военные.

«По данным следствия, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения. Кроме того, 3 апреля 2021 года в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной Луганской Народной Республики 46-летний мирный житель получил ранения», — говорится в сообщениях.

При этом ресурс StopFake.org сообщает, что в штабе ООС нет подтверждений гибели ребенка, а росСМИ и боевики не предоставляют никаких деталей о якобы произошедшем инциденте.

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