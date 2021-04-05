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Мир

В Молдове задержан подозреваемый в причастности к похищению Чауса

13:08 5 апреля 2021
чаус

После того, как судьбой беглого украинского судьи Николая Чауса обеспокоилась президент Молдовы, в Кишиневе отчитались, что вышли на след похитителей. По словам главы МВД Молдовы, одного из предполагаемых участников группировки удалось задержать. Об этом сообщает NewsMaker.Md.

Предполагается, что банда похитителей уже сбежала из Молдовы в Украину. В Кишиневе уверены, что за похищением стояли не молдавские граждане — перехваченная переписка организаторов преступления велась на украинском языке.

«Мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут», — рассказал министр внутренних дел Павел Войку.

Напомним, в марте Чаусу окончательно отказали в предоставлении политического убежища в Молдове. 3 апреля адвокат беглого судьи объявил, что его клиента похитили неизвестные.

Украинское ГБР заявило о желании добиться экстрадиции Чауса из Кишинева.

Фото noi. md

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