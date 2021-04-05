Кремль посетовал на разрыв отношений с Украиной

После того как Украина ввела дополнительные санкции против российских компаний, в Кремле заявили, что так можно дойти и до полного разрыва отношений. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо», — заявил он.

Также Песков намекнул, что РФ может ответить санкциями против Национального культурного центра Украины в Москве. «Принцип взаимности никто не отменял», — подытожил пресс-секретарь Путина.

В обновленном санкционном списке, утвержденном указом Зеленского от 3 апреля, 79 компаний. В последней версии в списке появились представительства Россотрудничества.

Фото kremlin.ru

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