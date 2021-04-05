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Президент Молдовы отреагировала на похищение Чауса

11:15 5 апреля 2021
чаус

Президент Молдовы Майя Санду требует от МВД и Службы безопасности объяснить, кто и как мог похитить в Кишиневе беглого украинского судью Николая Чауса. Чаус пропал 3 апреля, как раз перед возможной экстрадицией в Украину.

«Недопустимо, что в Республике Молдова пропадают люди… Украинский судья Чаус находился на территории Молдовы с 2016 года после того, как был обвинен в Украине в получении 150 тыс. долларов взятки… Его увезли в неизвестном направлении. Требую незамедлительных действий от руководства МВД и от Службы информации и безопасности Молдовы», — заявила Санду.

Напомним, об исчезновении Чауса первым рассказал его адвокат. Позднее полиция Кишинева подтвердила факт похищения.

Чаусу в Украине грозят от 8 до 12 лет лишения свободы. В Молдове беглый судья пытался получить политическое убежище, но проиграл дело.

Кишинев предъявлял Чаусу незаконное пересечение границы, но это дело было закрыто. Судью видели свободно гуляющим по столице Молдовы.

Фото UATV Channel/YouTube

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