Посетители выставки испортили картину стоимостью 500 тысяч долларов, решив ее дорисовать

Молодая пара, посетившая выставку граффити в торговом центре Сеула, испортила картину стоимостью 500 тысяч долларов. Девушка и молодой человек неправильно истолковали замысел проживающего в Париже американского художника Джона Эндрю Перелло, известного под творческим псевдонимом JonOne.

Как сообщает издание New York Post, возле картины стояли банки с красками и кистями, которые были частью композиции. Однако пара решила, что посетителям предлагается внести свой вклад в абстрактное искусство и дорисовать это произведение. В результате на картине появились мазки темного цвета.

Действия случайных вандалов зафиксировала камера наблюдения. Оба были задержаны полицией. Однако организаторы выставки решили не предъявлять паре претензии, так как произошедшее было вызвано недоразумением, и вандализм не был умышленным.

После инцидента возле картины поставили ограждение и табличку с надписью «Не трогать».

Фото YouTube

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