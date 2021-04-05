27.82 / 28.05 32.63 / 33.01
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Посетители выставки испортили картину стоимостью 500 тысяч долларов, решив ее дорисовать

11:10 5 апреля 2021
Посетители рисуют на картине

Молодая пара, посетившая выставку граффити в торговом центре Сеула, испортила картину стоимостью 500 тысяч долларов. Девушка и молодой человек неправильно истолковали замысел проживающего в Париже американского художника Джона Эндрю Перелло, известного под творческим псевдонимом JonOne.

Как сообщает издание New York Post, возле картины стояли банки с красками и кистями, которые были частью композиции. Однако пара решила, что посетителям предлагается внести свой вклад в абстрактное искусство и дорисовать это произведение. В результате на картине появились мазки темного цвета.

Действия случайных вандалов зафиксировала камера наблюдения. Оба были задержаны полицией. Однако организаторы выставки решили не предъявлять паре претензии, так как произошедшее было вызвано недоразумением, и вандализм не был умышленным.

После инцидента возле картины поставили ограждение и табличку с надписью «Не трогать».

Фото YouTube

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

Кошевой

Кошевой из «Квартала 95» огорчил поклонников «Лиги смеха»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер