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Мир

Бывшего наследного принца Иордании обвинили в заговоре и взяли под арест

9:55 5 апреля 2021
Принц Хамза

Бывшего наследного принца Иордании Хамзу бен Хусейна поместили под домашний арест и изолировали от внешнего мира вместе с женой, уроженкой Канады, и пятью их несовершеннолетними детьми. В своем видеообращении, которое он передал Би-би-си через своего адвоката, принц Хамза называет произошедшее частью кампании иорданских военных по подавлению инакомыслия.

41-летний Хамза бен Хусейн утверждает, что не совершал ничего противозаконного. «Не я виноват в коррупции, некомпетентности и управленческом кризисе, которые процветают у нас в стране последние 15−20 лет. И не я виноват в недостатке доверия граждан к институтам власти», — заявил он.

Как сообщает CNN, всего в Иордании задержаны около 20 высокопоставленных чиновников, подозреваемых в заговоре, подготовке мятежа и свержения короля Адбаллы II. Людей из окружении Хамзы обвиняют в связях с «иностранными силами».

«В ходе расследования обнаружились в том числе контакты за рубежом, с которыми обсуждалось наиболее подходящее время для начала переворота и дестабилизации страны», — сообщил вице-премьер и глава МВД страны Айман Сафади на пресс-конференции.

Хамза бен Хусейн — сын предыдущего короля Иордании Хусейна бен Талала и королевы Нур. После смерти Хусейна на престол взошел старший единокровный брат Хамзы Абдалла, который в 1999 году назначил Хамзу своим наследником. Однако в 2004 году король, у которого имеется четверо детей, лишил брата звания наследного принца, отдав этот титул своему старшему сыну.

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