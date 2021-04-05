Генерал США назвал признак подготовки России к вторжению

Украину предупреждают о высоком риске эскалации на Донбассе, а американские военные аналитики даже составили признаки, безошибочно свидетельствующих о подготовке агрессии. Этот список в эфире ТСН привел генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

По словам отставного американского генерала, о будущей агрессии свидетельствуют стягивание в район конфликта боеприпасов и топлива. А еще более верный признак — разворачивание мобильных госпиталей.

«Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпитале. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение — это то, к чему готовы российские войска», — объяснил Ходжес.

По одной из версий, подготовку к эскалации конфликта Россия может проводить под прикрытием учений «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь 2021 года. Украинская разведка уже получила информацию о готовящихся вражеских провокациях на Донбассе, чтобы агрессор получил формальный повод для введения армии под видом «миротворцев».

Фото wikipedia.org

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