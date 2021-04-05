«Трехглазый гибрид белки с крысой»: видео со странным зверем озадачило пользователей сети
В соцсети TikTok более шести миллионов просмотров набрало снятое в Нью-Йорке видео с загадочным зверем, которое опубликовал пользователь под ником airwave. Существо покрыто черным мехом, однако его хвост наполовину голый. А на морде имеются три пятна, напоминающие глаза.
Пользователи сети затруднились опознать животное. «Нечто загадочное», «Это бубонная чума», «Похоже на гибрид крысы и белки», — писали в комментариях.
Некоторые комментаторы считают, что это все же белка нехарактерной расцветки. «Иногда белки весной выщипывают мех из хвоста, обустраивая гнезда перед появлением малышей. Потом он снова отрастает», — написал один из них.
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