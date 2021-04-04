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Мир

В России во время детских соревнований рухнула крыша спорткомплекса

19:54 4 апреля 2021
крыша

В городе Кирове в России рухнула часть крыши спорткомплекса. В здании как раз проходили детские соревнования, собрались более 300 человек — участники, тренеры и зрители. Об этом сообщает iz.ru.

После того, как элементы конструкции крыши рухнули, вода сверху залила беговые дорожки, где соревновались юные спортсмены. Чудом обошлось без пострадавших. Соревнования были прерваны, людей из здания эвакуировали.

Виновные уже найдены — причиной ЧП названы скопившиеся на крыше снег и влага. Назначена проверка спорткомплекса.

Примечательно, что легкоатлетический манеж — совсем новый. Его с большой помпой открывали в 2018 году, и на открытии много говорилось об «уникальности», «технологичности» и «способности принимать соревнования наивысшего уровня». В то время как независимые эксперты еще тогда говорили о непрочных конструкциях крыши и сомневались в способности кровли выдержать снеговую нагрузку.

Напомним, ранее в российском Владивостоке бетонная плита рухнула с крыши многоэтажного дома и только чудом чуть не зацепила мужчину, чистившего во дворе машину.

Фото epp.genproc.gov.ru

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