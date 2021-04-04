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Мир

Замучила совесть? В России мужчина изнасиловал 5-летнюю дочь и пришел в полицию с повинной

17:17 4 апреля 2021
девочка плачет

В российском Забайкальске расследуют дикий случай: пьяный мужчина изнасиловал свою пятилетнюю дочь. Мать ребенка в тот момент как раз ушла по делам. Вернувшись домой и увидев, что произошло, женщина обратилась в полицию.

Мужчина тем временем сбежал и успел уехать на попутках за пятьсот километров от дома. По пути злоумышленник, похоже, раскаялся. Добравшись до Читы, гражданин сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

Жителю Забайкальска инкриминируют тяжелую статью, за которую полагается от 12 до 20 лет лишения свободы. В ожидании суда 32-летний подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в Черновцах задержали пенсионеров-педофилов, устроивших в квартире порностудию. Пострадали от развратников как минимум четыре девочки из неблагополучных семей.

Фото архив pixabay.com

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