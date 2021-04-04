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Мир

В Великобритании нашли солеварню возрастом около 6 тысяч лет

15:31 4 апреля 2021
солеварня

В Великобритании при раскопках в Северном Йоркшире обнаружили древнюю солеварню. Радиоуглеродный анализ показал, что комплексу не менее 5800 лет, и он старейший не только в Великобритании, но и во всей Западной Европе. Находка оказалась древнее, чем знаменитый Стоунхендж, сообщает Daily Mail.

Солеварня относится к периоду раннего неолита и, скорее всего, была построена переселенцами с южноевропейских и восточноевропейских земель. Мини-солеварни, похожие на британскую, ранее были обнаружены в Румынии, Польше и на юге Франции.

солеварня

Остатки керамики, обнаруженные рядом с солеварней, относятся к эпохе неолита и были изготовлены за 4000 лет до нашей эры. Археологи говорят, что найденные чаши обладали достаточно своеобразной формой, и ранее такие были найдены при раскопках во Франции. Была выдвинута версия, что технологию солеварения на Британские острова привезли переселенцы с материка.

солеварня

Солеварня представляла собой траншею, вымощенную глиной, и три расчищенные площадки, где разводили огонь. Предполагается, что воду Северного моря частично выпаривали, доставляли к солеварне, расположенной в трех километрах от побережья. Там насыщенный соляной раствор до четырех часов уваривали на огне в керамической посуде. После выгревания керамические емкости разбивали, чтобы получить соляной брикет. Весь процесс занимал не менее семи часов.

Напомним. ранее в Уэльсе археологи обнаружили кольцо с эмблемой в виде черепа, а в Иерусалиме при раскопках посчастливилось найти серебряную монету времен Иисуса.

Фото cambridge.org

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