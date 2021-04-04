27.81 / 27.98 32.66 / 32.93
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дерзкое нападение во Франции: неизвестные ограбили и избили французского миллионера и его супругу

12:36 4 апреля 2021
Бернар Тапи

Во Франции неизвестные ограбили и избили местного бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи и его жену. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что злоумышленники вломились в дом миллионера в департаменте Сена и Марна в ночь на воскресенье, 4 апреля, когда хозяева спали. Супругов связали и нанесли им несколько ударов. После ограбления преступники скрылись.

Пострадавшим удалось вызвать медиков, им оказали первую помощь. Травмы супругов не были тяжелыми, поэтому госпитализация не понадобилась. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Отмечается, что Бернар Тапи — бывший депутат Европарламента. В 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 годы он был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель». В настоящее время у Тапи тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о дерзком преступлении в Мариуполе, где группа «антипрививочников» похитила вакцины от COVID-19. По предварительным данным, злоумышленники похитили вакцины с целью их дальнейшего уничтожения.

Фото из открытых источников

118

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

шоу

Танцы Данилко и откровение Поляковой: все подробности полуфинала «Маски»

Дан Балан и Тина Кароль

«Олежа поплыл»: Олег Винник разволновался перед появлением на «Голосі країни» Дана Балана

После встречи с педофилом

Насиловал даже собственных племянниц: хирург-педофил обесчестил сотни девочек и мальчиков

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер