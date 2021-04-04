Дерзкое нападение во Франции: неизвестные ограбили и избили французского миллионера и его супругу

Во Франции неизвестные ограбили и избили местного бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи и его жену. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что злоумышленники вломились в дом миллионера в департаменте Сена и Марна в ночь на воскресенье, 4 апреля, когда хозяева спали. Супругов связали и нанесли им несколько ударов. После ограбления преступники скрылись.

Пострадавшим удалось вызвать медиков, им оказали первую помощь. Травмы супругов не были тяжелыми, поэтому госпитализация не понадобилась. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Отмечается, что Бернар Тапи — бывший депутат Европарламента. В 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 годы он был президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель». В настоящее время у Тапи тяжелое онкологическое заболевание — рак желудка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о дерзком преступлении в Мариуполе, где группа «антипрививочников» похитила вакцины от COVID-19. По предварительным данным, злоумышленники похитили вакцины с целью их дальнейшего уничтожения.

Фото из открытых источников

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