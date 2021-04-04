Слухи о смерти оказались «преувеличенными»: скончавшийся от COVID пациент очнулся в гробу
В Бразилии произошла довольно мистическая история, связанная с пандемией коронавируса. Мужчина, которого похоронили, оказался живым. Об этом сообщает РенТВ.
Издание уточняет, что мужчина долго находился в госпитале на лечении. Медики знали, что он в тяжелом состоянии, а поскольку в больницах Бразилии сейчас серьезная проблема с койко-местами, можно предположить, что рвения в лечении никто не проявлял.
В конечном итоге врачи заявили родственникам, что больной умер. Его тело выдали родственнице, которая оперативно организовала похороны.
Во время похорон его семья начала сильно сомневаться в факте смерти мужчины.
Когда близкие покойного открыли гроб, то оказалось, что мужчина еще живой.
Дальнейшая судьба пациента не уточняется.
Ранее похожий случай произошел в Индии. В штате Андхра-Прадеш мужчина, которого приняли за мертвого, тоже очнулся при подготовке к погребению.
Фото aif.ru/325
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