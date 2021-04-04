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Мир

Сначала съели котенка: в России 20 кошек после смерти хозяйки были вынуждены заняться каннибализмом

11:38 4 апреля 2021
кошки

В российском городе Вышний Волочок в Тверской области после смерти старой женщины соседи обнаружили в ее квартире жуткую картину, пишет местное издание tverigrad.

Вся квартира была похожа на разгромленный сарай, а в доме стоял «непередаваемый» запах, из-а того, что старая женщина пролежала мертвой неизвестно сколько времени.

У бабушки было несколько кошек. О животных никто не мог позаботиться и им пришлось поедать друг друга, чтобы спастись от голода.

Сообщается, что кошки убили и съели котенка, от которого осталась одна лишь голова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о дрессировщике кошек Юрии Куклачеве, который восстанавливался после коронавируса с помощью молитвы и целебной воды.

Фото tverigrad.ru/

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