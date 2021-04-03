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Накануне Пасхи неизвестный выиграл в лотерею более 143 млн евро

23:05 3 апреля 2021
Логотип лотереи Euromillions

В субботу, 3 апреля, стало известно, что накануне в популярной лотерее EuroMillions был сорван джекпот в размере свыше 143 миллионов евро. Тираж проходил в Великую (Страстную) пятницу перед Пасхой. Счастливый билет был куплен в Великобритании. Его владелец сумел угадать пять основных чисел и два дополнительных. Это 04, 21, 34, 40, 47, а также 02 и 05.

Этот везунчик пока не дал о себе знать. Выигранная им сумма — пятая по величине в истории Великобритании. Крупнейший джекпот был сорван в октябре 2019 года. Тогда выигрыш составил 200 миллионов евро. Его обладатель предпочел сохранить анонимность.

А вот в истории лотереи EuroMillions самый большой выигрыш, выпавший на один билет, составляет пока 210 миллионов евро. Рекорд был установлен в феврале нынешнего года. Деньги получил житель Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруги-британцы Дэвид и Анджела Доуз, выигравшие в 2011 году 101 миллион фунтов (около 119 миллионов евро) в лотерею EuroMillions, стали жертвами ограбления.

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