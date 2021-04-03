«Суэцкая пробка» рассосалась

В субботу, 3 апреля, «пробка» из судов в Суэцком канале, образовавшаяся в результате инцидента с гигантским контейнеровозом Ever Given, была полностью ликвидирована. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала (SCA) Усама Рабиа. К полуночи по каналу прошло оставшееся 61 судно из 422, находившихся в заторе. А к утру 4 апреля ожидается, что этим же маршрутом проследуют 24 новых судна, в том числе американский авианосец Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»).

Рабиа подчеркнул, что канал удалось разгрузить в рекордные сроки. «Работа не останавливалась ни на секунду», — добавил он.

Теперь судоходство в привычном объеме по Суэцкому каналу будет восстановлено в течение двух суток.

Тем временем продолжается расследование инцидента с Ever Given. Египетские власти хотят установить виновных. Ведь страна понесла большие финансовые потери из-за вынужденного простоя Суэцкого канала до 15 миллионов долларов в сутки. Однако Рабиа подчеркнул, что на время расследования все разговоры о масштабах потерь решено прекратить, чтобы не оказывать давление на следственные органы.

Снятый с мели контейнеровоз стоит на якоре в акватории египетского Большого Горького озера. Проводится техническая инспекция судна. Сообщается, что следователи изучают все переговоры и переписку членов экипажа Ever Given.

Официальная причина, по которой судно село на мель пока не названа. Представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой двигателей.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter