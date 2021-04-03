В Иерусалиме, где власти проводят очередные консервационные работы в музее «Башня Давида», первым результатом изысканий стало обнаружение древней монеты библейского периода — шекеля из города Тир, пишет Express.

Такие монеты использовали паломники, посещающие Иерусалимский храм 2 тысячи лет назад. В частности, тирийскими шекелями платили храмовый налог на Песах или другие иудейские праздники. Монеты чеканили в древнем финикийском городе Тир в период Второго храма, а это примерно от 125 года до н.э.

Шекели часто упоминаются в письменных источниках, но до наших дней их дошло мало.

Впервые монеты нашли еще в 1980 годах, а затем спрятали в ящике для артефактов, но неверно разместили. Обнаружили ящик только сейчас во время консервационного проекта, который проходит в Музее «Башни Давида».

Древняя монета была найдена в коробке с артефактами, первоначально раскопанной в 1980-х годах. Ящик был каким-то образом утерян и обнаружен только весной 2021 года.

По словам экскурсовода Эли Илана, на одной стороне монеты отчеканены лицо большого финикийского божества Мелкартома. Это главный бог Тира и главная фигура в финикийском пантеоне. На реверсе монеты изображен орел, который и помог археологам определить ее происхождение.

Археологи отмечают, что в «Башне Давида» — части древнего дворца Ирода — мог происходить суд над Иисусом.

«Башня Давида» — одно из самых важных строений в Израиле, как с точки зрения ее истории, так и с точки зрения местоположения. Последний проект по консервации строения был реализован в 1980-х годах. С тех пор цитадель отчаянно нуждалась в сохранении.

Ранее в Израиле археологи нашли новый образец Кумранских рукописей, которым более 2 тысяч лет.

«ФАКТЫ» писали о том, что в Великобритании археологи обнаружили кольцо с эмблемой в виде черепа, а также еще восемь ценных артефактов.

Фото ja-tora.com/, express.co.uk/

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